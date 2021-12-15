Американский космический зонд впервые «коснулся» Солнца

Американский космический зонд Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца. Об этом сообщается на сайте NASA.

Аппарат пролетел через корону Солнца и взял оттуда образцы частиц и провел замеры магнитных полей. Как заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен, это «знаковый момент для изучения Солнца и поистине замечательное достижение». Отмечается, что прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет раскрыть важную информацию о нем и его влиянии на Солнечную систему.

Зонд, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2 в 1976 году. Аппарат оснащен инструментами под массивным тепловым щитом, защищающим его от высоких температур. Его миссия рассчитана на семь лет. Согласно расчетам его разработчиков, ему предстоит совершить вокруг Солнца 24 витка.

Ранее астрономы наблюдали, как похожая на Солнце звезда EK Draconis произвела массивный всплеск энергии, который превосходит все, что фиксировалось в Солнечной системе. Выброс корональной массы подобной силы может произвести катастрофический ущерб спутникам на орбите и электросетям на Земле.