Тренер сборной России по хоккею оценил победу команды над Канадой

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу команды над Канадой в первом матче Кубка Первого канала. Его слова приводит Sport24.

«Матч для нас был дебютом, для тренерского штаба, было много новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание», — оценил победу специалист. Тренер добавил, что понять все тактические схемы за одну тренировку сложно, поэтому он доволен тем, как игроки проявили себя в данных условиях.

Встреча сборных России и Канады прошла в Москве на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 4:3. В составе россиян заброшенными шайбами отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. У соперника забили Брендон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик Оделл. Ворота отечественной команды защищал Иван Федотов.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть против Швеции. Встреча пройдет 16 декабря и начнется в 18:30 по московскому времени.