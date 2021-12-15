Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
4:3
Завершен
Канада
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Самора
0:1
2-й тайм
live
Реал Сосьедад
Кубок Испании|2-й раунд
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|16-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Фиорентина
Сегодня
23:00 (Мск)
Беневенто
Кубок Италии|2-й раунд
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тренер сборной России по хоккею оценил победу команды над Канадой

Тренер сборной России Жамнов заявил, что хоккеисты выполнили задание в матче с Канадой

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу команды над Канадой в первом матче Кубка Первого канала. Его слова приводит Sport24.

«Матч для нас был дебютом, для тренерского штаба, было много новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание», — оценил победу специалист. Тренер добавил, что понять все тактические схемы за одну тренировку сложно, поэтому он доволен тем, как игроки проявили себя в данных условиях.

Встреча сборных России и Канады прошла в Москве на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 4:3. В составе россиян заброшенными шайбами отметились Егор Коршков, Александр Елесин, Никита Нестеров и Вадим Шипачев. У соперника забили Брендон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик Оделл. Ворота отечественной команды защищал Иван Федотов.

В следующем матче сборной России предстоит сыграть против Швеции. Встреча пройдет 16 декабря и начнется в 18:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зять Ельцина резко раскритиковал СССР
Зеленский решил отдать США главную роль в урегулировании конфликта в Донбассе
Ученые предупредили о наступлении «адской» жары
В США заявили о равном уроне от санкций по «Северному потоку-2» для России и ЕС
В Москве сдали один из самых известных долгостроев
В ВС Украины заявили о недопустимости вмешательства власти в работу судей
Тренер сборной России по хоккею оценил победу команды над Канадой
Диетолог раскрыл опасность чая для костей
Москва оказалась антилидером по росту цен на жилье
Насмерть сбивший дочь российского экс-министра водитель получил срок
В Италии испугались санкций по «Северному потоку-2»
В Госдуме сочли несправедливым решение Германии о высылке российских дипломатов
Байден решил «очистить» правительство США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter