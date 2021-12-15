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Главный психиатр Минздрава рассказал о проявлениях постковидного синдрома

Психиатр Кекелидзе: постковидный симптом может проявляться в виде одышки или амнезии
Зураб Кекелидзе

Зураб Кекелидзе. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в интервью РБК рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома.

По словам специалиста, вначале человек не понимает, что «плохого COVID принес». Врач указал, что после перенесенной коронавирусной инфекции в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле пациент «неправильно оценивает свои функции». Например, одышка у спортсменов через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось, а также частичная амнезия или чрезмерная раздражительность у переболевших.

Кроме того, есть и другие нарушения, по которым врачи поняли, что COVID-19 «каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает», продолжил Кекелидзе. «Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — сказал врач.

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Психиатр также рассказал, что специалисты обнаружили нарушение гематоэнцефалического барьера во время заболевания коронавирусной инфекцией. «Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — пояснил специалист.

До этого Зураб Кекелидзе рассказывал, что после перенесенного COVID-19 у пациента могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. По его словам, после болезни у людей обнаруживаются определенные расстройства: например, человек может забыть названия каких-то предметов или какие действия они должны производить.

Российский практикующий врач-психиатр, переболевший COVID-19, в интервью «Ленте.ру» описал возникающие при коронавирусе психозы. Он рассказал, что у него возникало ощущение дежавю, ему казалось, будто волонтеры в больнице вели себя как клоуны и были ярко одеты.

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Марина Совина
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