Раскрыты предпочтения россиян в новогоднем украшении жилья

Для празднования 2022 года россияне стали выбирать украшения приглушенных оттенков из натуральных материалов. Предпочтения жителей страны раскрыли в исследовании «AliExpress Россия», сообщают «Известия».

По данным исследования, перед новогодними праздниками россияне выбрали декор в бордовых, бежевых и серебряных оттенках. Подобный выбор эксперты объяснили усталостью клиентов от ярких цветов и их желанием украсить жилье в спокойной гамме.

Другим предпочтением в новогодних украшениях стали вещи из натуральных материалов в нордическом стиле. Россияне приобрели деревянные игрушки, будто бы сделанные своими руками. Популярными оказались фигурки оленей на прищепках. Среди материалов спросом пользовалась и крафтовая бумага — россияне приобрели бумажные шары с подвесками.

Аналитики компании обратили внимание на популярность винтажных украшений, связанных с советской эпохой. Перед праздниками раскупили декоративные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые можно поставить под елку. Спросом начали пользоваться и музыкальные куклы высотой в 30 сантиметров.

Ранее эксперты в сфере дизайна порекомендовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы или старинные украшения. В качестве главного оттенка шаров предложили выбрать голубой или синий, дополнив их серебристыми элементами.