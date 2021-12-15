Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Раскрыты предпочтения россиян в новогоднем украшении жилья

«AliExpress Россия»: россияне выбрали декор в бордовых и серебряных тонах для Нового года

Фото: Shutterstock

Для празднования 2022 года россияне стали выбирать украшения приглушенных оттенков из натуральных материалов. Предпочтения жителей страны раскрыли в исследовании «AliExpress Россия», сообщают «Известия».

По данным исследования, перед новогодними праздниками россияне выбрали декор в бордовых, бежевых и серебряных оттенках. Подобный выбор эксперты объяснили усталостью клиентов от ярких цветов и их желанием украсить жилье в спокойной гамме.

Материалы по теме:
Есть такая традиция Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
Есть такая традицияГрабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
31 декабря
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря

Другим предпочтением в новогодних украшениях стали вещи из натуральных материалов в нордическом стиле. Россияне приобрели деревянные игрушки, будто бы сделанные своими руками. Популярными оказались фигурки оленей на прищепках. Среди материалов спросом пользовалась и крафтовая бумага — россияне приобрели бумажные шары с подвесками.

Аналитики компании обратили внимание на популярность винтажных украшений, связанных с советской эпохой. Перед праздниками раскупили декоративные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые можно поставить под елку. Спросом начали пользоваться и музыкальные куклы высотой в 30 сантиметров.

Ранее эксперты в сфере дизайна порекомендовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы или старинные украшения. В качестве главного оттенка шаров предложили выбрать голубой или синий, дополнив их серебристыми элементами.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Задержаны еще четыре фигуранта по делу о взрыве в шахте «Листвяжная»
15-летний юноша захотел купить матери машину и стал миллионером
В Кузбассе загорелся завод задержанного по делу «Листвяжной» бизнесмена
Россия показала Японии свой «Ответ»
Москвичам пообещали снег и гололедицу
Минздрав назвал процент заболевших среди привитых от COVID-19
На ударившего полицейского при побеге россиянина завели уголовное дело
Россия поставила США рекордный объем патронов вопреки санкциям
Президент клуба РПЛ оценил возможность приглашения Жиркова и Кокорина
Греция усложнила въезд российским туристам
Раскрыты предпочтения россиян в новогоднем украшении жилья
В ДТП на российской трассе погибли шестеро взрослых и ребенок
Российский «Абакан» превзошел американский Patriot
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter