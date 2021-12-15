На Куршской косе открылась площадка для наблюдения за птицами

В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области открылась смотровая площадка для наблюдения за птицами, которая будет доступна для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Площадка длиной в 30 метров, шириной в четыре метра и высотой в девять метров оборудована пандусом для инвалидных колясок. Отмечается, что перед возведением объекта были проведены консультации с орнитологами: в результате, конструкция построена так, чтобы птицы не замечали присутствия людей и не пугались их движений.

«Еще 10 лет назад на маршруте "Королевский бор" в такую погоду нельзя было пройти и насладиться природой», — уточнил директор нацпарка Анатолий Калина и добавил, что на площадке будут также проводиться мастер-классы для детей.

Ранее в декабре стало известно, что Минприроды совместно с WWF России создали стратегию по предотвращению исчезновения дальневосточного аиста. План предполагает увеличение численности птиц до стабильно высокого показателя. Согласно документу, главной целью стало образование не менее тысячи гнездящихся пар.