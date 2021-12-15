Археологи раскопали в российском городе бутылку с посланием 120-летней давности

Российские археологи в центре Ростова неожиданно раскопали бутылку с посланием 120-летней давности. Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия региона на своей странице в Instagram.

Археологические раскопки проводились в городе в рамках экспедиции общества «Наследие» совместно со специалистами ИИМО ЮФУ. Ученые приехали на улицу Чехова, чтобы заняться исследованием придомовых территорий. Уточняется, что при снятии бровки археологи нашли этот «весьма интересный» артефакт.

В стеклянной емкости с плотной пробкой находилась записка ростовского мещанина Ивана Федоровича Смаркова. Ее он написал 11 апреля 1901 года. В «капсулу времени» он также положил лист отрывного календаря, номер газеты «Приазовский край» и семь сигарет табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко». На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, насколько хорошо сохранились данные предметы.

О жизни этого мещанина пока ничего неизвестно. При этом отмечается, что исследователи в скором времени восстановят его судьбу.

Ранее стало известно, что на колокольне Соловецкого монастыря во время реставрации нашли «капсулу времени», которая была спрятана 50 лет назад. Предполагается, что три товарища, которые проходили в этом месте службу, в июне 1970-го года оставили в деревянном пенале послание самим себе с обещанием снова приехать на острова, однако этого не произошло.