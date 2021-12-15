Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Бывший диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании в праздники

Бывший диетолог принца Гарри: борьбу с похмельем в праздники можно сделать более полезной
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Диетолог Габриела Пикок, помогавшая худеть принцессе Беатрис, принцу Гарри и другим членам британской королевской семьи, рассказала, как правильно питаться во время рождественских праздников. Об этом пишет издание The Telegraph.

Пикок признает, что в праздники трудно придерживаться здорового образа жизни. Но это не значит, что можно махнуть на себя рукой. Бывший диетолог принца Гарри считает, что после вредной еды нужно, по возможности, делать передышку. «Позвольте себе более легкий, более овощной и белковый обед или в этот вечер откажитесь от алкоголя», — предлагает она.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
В здоровом хлебе Какие продукты производит Москва для правильного питания
В здоровом хлебеКакие продукты производит Москва для правильного питания
7 апреля

Пикок советует не пить натощак, а борьбу с похмельем стараться делать чуть более полезной. «Не надо себя обижать, хотите блинчиков — ешьте, но добавьте ложку орехового масла или какой-нибудь йогурт и ягоды, чтобы заодно получить белок и антиоксиданты».

Во время праздников можно практиковать интервальное голодание, считает диетолог. Например, выделять для питания восемь часов в сутки, а в остальное время не прикасаться к еде.

По мнению Пикок, во время праздников стоит почаще бывать на улице. Это способствует сохранению психического здоровья и позволяет сохранить физическую активность в тот период, когда обычно не до спортзала.

Ранее Пикок назвала способ приучить себя к правильному питанию за 14 дней. Для более быстрого получения нужного результата она предлагает использовать правильно подобранные пищевые добавки, которые она называет «секретным оружием королевских особ».

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
На Украине увидели большую роль страха в политике Зеленского
Рост цен в Великобритании установил рекорд
Третьяк высказался о возможном отказе игроков НХЛ от Олимпиады
Названо количество готовых работать за черную зарплату россиян
В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе
Совфед одобрил закон о публичной региональной власти в России
Модель раскрыла жестокую правду о своей работе
Пассажир самолета пожаловался на своего попутчика и вынудил остановить вылет
На улицы Москвы выйдет новый транспорт
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Бывший диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании в праздники
Легендарный инвестор из США назвал способ выгодно вложить миллион рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter