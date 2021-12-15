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Россия призвала не накалять атмосферу вокруг СВПД и иранской ядерной сделки

Дипломат Полянский: РФ призывает не накалять атмосферу вокруг иранской ядерной сделки

Фото: Reuters

Россия призывает не накалять атмосферу вокруг переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и иранской ядерной сделке, которые проходят в Вене. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, его слова приводит РИА Новости.

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Полянский подчеркнул, что перед участниками переговорного процесса стоит непростая задача по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки. «Нам нужно им помочь. Сделать это можно единственным способом – проявляя стратегическую выдержку и не накаляя атмосферу», — заметил он.

По словам дипломата, это касается не только участников СВПД, но и членов Совета Безопасности ООН, а также соседей Ирана в регионе.

«Сейчас там (в Вене, — прим. «Ленты.ру») идет нормальный дипломатический процесс. Мы все здесь с вами профессионалы, дипломаты. Все хорошо знаем, что согласование одной единственной формулировки может занять несколько дней, не говоря уже о комплексных многоуровневых договоренностях. И это абсолютно нормально», — отметил Полянский.

Российский постпред призвал не пытаться подстегнуть переговорный процесс и не давить на его участников извне. Он выразил уверенность, что если стороны «будут проявлять прагматичный и конструктивный подход, нацеленный на поиск баланса интересов, устраивающие всех развязки будут найдены».

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее в ходе переговоров постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). К такому призвала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Марина Совина
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