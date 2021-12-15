Россия призвала не накалять атмосферу вокруг СВПД и иранской ядерной сделки

Россия призывает не накалять атмосферу вокруг переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и иранской ядерной сделке, которые проходят в Вене. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации, его слова приводит РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что перед участниками переговорного процесса стоит непростая задача по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки. «Нам нужно им помочь. Сделать это можно единственным способом – проявляя стратегическую выдержку и не накаляя атмосферу», — заметил он.

По словам дипломата, это касается не только участников СВПД, но и членов Совета Безопасности ООН, а также соседей Ирана в регионе.

«Сейчас там (в Вене, — прим. «Ленты.ру») идет нормальный дипломатический процесс. Мы все здесь с вами профессионалы, дипломаты. Все хорошо знаем, что согласование одной единственной формулировки может занять несколько дней, не говоря уже о комплексных многоуровневых договоренностях. И это абсолютно нормально», — отметил Полянский.

Российский постпред призвал не пытаться подстегнуть переговорный процесс и не давить на его участников извне. Он выразил уверенность, что если стороны «будут проявлять прагматичный и конструктивный подход, нацеленный на поиск баланса интересов, устраивающие всех развязки будут найдены».

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее в ходе переговоров постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). К такому призвала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.