Российский депутат прочитала на заседании стих об ищущей говно мухе

В ходе своего выступления на заседании депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Юлия Литневская посвятила «фракции левых коллег» стихотворение Валентина Гафта «Муха Москвы», в котором говорится о насекомом, которое «любимое говно ищет в каждом человеке». Об этом сообщает «Подъем».

В конце выступления депутат призвала коммунистов «перестать быть мухами» и «стать, наконец, пчелами». По данным издания, Литневская объяснила свой поступок тем, что потеряла терпение в связи с постоянными криками и возмущениями политиков.

«Какой бы вопрос ни обсуждался, наша левая фракция переходила на крики: доколе, да что ж такое происходит. За четыре года это порядком подутомило», — поделилась она.

По ее словам, на выступление отреагировали — на заседании «поднялось жужжание». «А то бутербродик нам оставьте, а мы вас критиковать будем, ни за что не отвечая и сидя на думских трибунах, пальцем не пошевелим, чтобы что-то стало меняться к лучшему», — заключила депутат.

Ранее Литневская рассказала, что депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош в ходе голосования на выборах. По ее утверждению, политик пришел на участок в Заводском районе Саратова, накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы.