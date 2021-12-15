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Россия передала США предложения по гарантиям безопасности

Помощник президента России Ушаков: МИД передал США предложения по гарантиям безопасности
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москва передала Вашингтону конкретные предложения по выработке гарантий для обеспечения безопасности России. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что МИД России передал соответствующие предложения представителям США. По его словам, российский лидер Владимир Путин высказал готовность немедленно начать переговоры по этому вопросу. «Он выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют», — уточнил Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона намерена публично обсуждать гарантии своей безопасности, так как эта тема крайне важна для нее.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — пригрозил дипломат.

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Екатерина Андреева
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