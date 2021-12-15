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ЦРУ обвинило СССР в причастности к убийству Кеннеди

ЦРУ раскрыло показания водителя о финансировании СССР убийства президента Кеннеди
Борис Шаляпин «Джон Ф.Кеннеди»

Борис Шаляпин «Джон Ф.Кеннеди». Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Польский водитель советского посольства» в Австралии спустя два дня после убийства президента США Джона Кеннеди сообщил американскому диппредставительству, что советские власти могут быть причастны к преступлению, сообщается в материалах, опубликованных на сайте национального архива США.

Мужчина обвинил СССР в причастности к убийству Кеннеди. Он подчеркнул, что советское правительство причастно к финансированию преступления.

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«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — раскрыло ЦРУ показания источника в рамках публикации материалов об убийстве президента США.

В отчете информатор упоминается как «польский водитель советского посольства в городе». Также отмечается, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, зафиксированным 15 октября 1962 года. Отсылки на эти данные встречаются и в более поздних отчетах ЦРУ.

Ранее в деле об убийстве Кеннеди появились новые подробности. В частности, к нему подшили информацию Федерального бюро расследований (ФБР) об 1,7 миллиона фальшивых долларов.

Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. Правоохранительные органы пришли к выводу, что к преступлению причастен Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Его застрелили через два дня после задержания. В течение нескольких десятилетий появлялись теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, однако ни одна из них не подтвердилась.

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Марина Совина
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