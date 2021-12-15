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Захарова отреагировала на депортацию россиян из Молдавии

Мария Захарова: действия Молдавии в отношении россиян не останутся без ответа

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Молдавские правоохранители запретили целому ряду россиян въезд в республику из-за проходивших в Приднестровье выборов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отреагировала на депортацию российских граждан из Молдавии и отметила, что подобные действия руководства республики в отношении россиян демонстрируют испуг властей перед проведением выборов в Приднестровье.

«Вне зависимости от реальных причин, это едва ли сочетается с заявлениями о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Надеемся, что в Молдавии откажутся от подобных недружественных шагов, которые не останутся без ответа», — добавила Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обвинило Кишинев в грубом нарушении прав и свобод российских граждан, которые следовали через территорию страны в Приднестровье для наблюдения за выборами главы ПМР. В частности, по прибытии в Молдавию депортированы оказались представитель Общественной палаты России Владимир Журавлев, заместитель директора Института стран СНГ профессор Владимир Егоров и политолог Наталья Нарочницкая.

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Георгий Нестеров
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