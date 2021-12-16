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Первый онлайн-каталог по истории уральского искусства появится в России

В Екатеринбурге впервые представят онлайн-каталог по истории уральского искусства

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге создадут первый онлайн-каталог по истории уральского искусства с конца XIX века до наших дней. Созданием каталога занимается благотворительный фонд «Синара», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Для каталога отобрали почти 500 произведений искусства, которые отражают художественный процесс Урала на протяжении полутора веков. «Мы хотим создать методологическую базу, которая может быть использована всеми, кто интересуется именами основных героев художественной сцены на Урале», — рассказала искусствовед Дарья Костина.

Каталог создается при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее стало известно, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО) представит в своей экспозиции полотна уральских живописцев, посвященные образам старого Урала. В экспозиции находится наиболее значительное собрание ранних портретов, написанных академиком живописи Алексеем Корзухиным, а также этюдов Леонарда Туржанского, ученика Серова и Коровина, который считается одним из основоположников уральской пейзажной школы.

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