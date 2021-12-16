Белорусы оценили отношения с Россией

Почти половина белорусов оценивает отношения с Россией как братские, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра EcooM. Данные огласили в Национальном пресс-центре в Минске, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Так, «дружественными и братскими» охарактеризовал отношения двух стран 41 процент опрошенных.

35,5 процента респондентов считают, что отношения России и Белоруссии нормальные и спокойные, 6,5 процента называют их прохладными и нейтральными. 3,7 процента опрошенных заявили о напряженности в отношениях между Москвой и Минском.

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 10 217 граждан Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и России стали развиваться открыто, принципиально и честно. Лукашенко подчеркнул, что очень рад такому развитию событий, и призвал сохранять «ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве».