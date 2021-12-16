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Сменившую пол мачеху Ким Кардашьян выгнали из ресторана из-за постыдного наряда

Трансгендер Кейтлин Дженнер не смогла попасть в ресторан из-за рваных джинсов
Кейтлин Дженнер

Кейтлин Дженнер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Трансгендерная мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, до смены пола известная как Брюс Дженнер, не смогла попасть в ресторан из-за постыдного наряда. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

72-летняя бывшая легкоатлетка рассказала, что отправилась на обед в Beverly Hills Hotel, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса в городе Беверли-Хиллз. Знаменитость надела скинни-джинсы синего цвета с небольшой дырой выше колена. По словам Дженнер, сотрудники не пустили ее в заведение, поскольку ее одежда нарушала дресс-код ресторана.

«К черту ваш ужасный сервис, из-за которого я не смогла пообедать, поскольку надела джинсы с крошечной дырой. Позор работникам ресторана! Все это отвратительно. Я была вашим постоянным клиентом на протяжении десятилетий, но на этом все», — подписала героиня материала сторис, прикрепив к ним фотографию своих рваных брюк.

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Согласно правилам заведения, опубликованным на его официальном сайте, посетителям рекомендовано воздержаться от повседневной одежды. В списке нежелательных вещей, например, присутствуют рваные джинсы, кроп-топы, пижамы и купальные костюмы.

Дженнер, в свою очередь, опубликовала сторис, в которых подчеркнула, что руководство Beverly Hills Hotel рекомендуют не посещать общественное место в джинсах с дырами, однако все же не запрещает надевать данный предмет гардероба. Администрация ресторана никак не отреагировала на обвинения бывшей спортсменки.

Кейтлин Дженнер объявила о смене пола в июне 2015 года. Ее прежнее имя — Брюс. В 1976 году он получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье. В 1975-1980 годах Дженнер был также чемпионом мира в этом виде спорта. В 2000-е годы после выхода в эфир шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер приобрел известность как медийная личность. В 2013 году он развелся со своей супругой Крис Дженнер (матерью Ким Кардашьян) и спустя некоторое время заявил, что собирается сменить пол.

В июне женщин также выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.

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Майя Пономаренко
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