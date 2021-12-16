Чубайс предложил российскому бизнесу заранее считать убытки

Владельцам российского бизнеса нужно заранее подсчитать, какими последствиями для их компаний обернется будущий европейский углеродный налог в случае, если они не сократят вредные выбросы. Об этом заявил специальный представитель президента России по работе с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает РИА Новости.

Выступая на семинаре «ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год», чиновник напомнил, что с 2023 года крупным эмитентам углекислого газа придется готовить отчеты по выбросам. Пока что они не повлекут никаких расходов, но когда другие страны построят похожие модели учета, высокая углеродоемкость может дорого обойтись.

Чубайс предложил проделать мысленный эксперимент после подсчета выбросов — представить, что цена на углерод составляет десять евро, и подсчитать полученные убытки. После этого, заметил он, станет реально понятна эффективность вложений в технологии сокращения выбросов. В настоящее время, добавил Чубайс, сейчас стоимость тонны углекислого газа в ЕС равна 64 евро.

Ранее во время ежегодной конференции «Будущее возобновляемой энергетики в России» чиновник заявил, что Россия обязана присоединиться к энергопереходу, в противном случае ей придется столкнуться с радикальными потерями экспорта своих товаров в Евросоюз.

По его словам, углеродный налог станет только началом проблем, не более чем десятой частью, ведь зеленый курс предполагает структурное изменение энергетической системы в мире, он затронет все сферы экономики. Чубайс привел в пример запрет в 2035 году на новые двигатели внутреннего сгорания в ЕС, который ударит по нефтяным доходам России.