Раскрыты редкие последствия от РНК-вакцин

Ученые Оксфордского университета в Великобритании раскрыли, что существует очень низкий риск редких осложнений после РНК-вакцин против коронавируса на сердечно-сосудистую систему. В то же время COVID-19 может привести к более опасным сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали данные о 38 миллионах человек в возрасте 16 лет и старше, вакцинированных от COVID-19 в Англии в период с 1 декабря 2020 года по 24 августа 2021. Оценивались показатели случаев госпитализации или смерти от миокардита, перикардита и сердечной аритмии в течение 1-28 дней после вакцинации или положительного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Результаты показывают, что риски миокардита, связанные с двумя вакцинами на основе мРНК (AstraZeneca и Moderna), немного выше у людей в возрасте до 40 лет, особенно после второй дозы вакцины Moderna. Это сопоставимо с вероятностью развития миокардита после COVID-19. По оценкам, у этих людей было 10 дополнительных случаев миокардита на миллион человек после положительного теста на SARS-CoV-2 и еще 15 случаев на миллион после второй дозы вакцины Moderna.

Ученые подчеркивают, что, хотя риски миокардита немного выше, чем при COVID-19, вакцина является лучшей альтернативой, чем заражение коронавирусом, которое способно привести к более опасным и частым осложнениям различных систем органов, например, тромбозу.