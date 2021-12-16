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Работа мачехой Золушки довела женщину до посттравматического расстройства

Работа в Disney World довела актрису до проблем с психикой

Кадр: @tremainetok / TikTok

Бывшая актриса парка развлечений Disney World в США рассказала, что работа в тематическом парке довела ее до проблем с психикой: посттравматического стрессового расстройства и телесной дисморфии. Об женщина рассказала в своем аккаунте в TikTok.

32-летняя Джессика Треммель, которая играла в тематическом парке мачеху Золушки, а потом уволилась оттуда, поделилась своим опытом в серии видео.

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Женщина рассказала, что на работе действовало правило: говорить только на английском. Но она вопреки запрету тайно разговаривала по-испански и по-французски с гостями, не знающими английский. «Если бы меня поймали, я получила бы выговор и могла бы быть уволена. Но мне нравилось подходить к столикам людей, которые не говорят по-английски, и удивлять их тем фактом, что я говорю на их языке», — отметила она.

Кроме того, со времени работы в Disney бывшая танцовщица страдала от телесной дисморфии и посттравматического стрессового расстройства. «Во время работы в Disney у меня появилось расстройство из-за того, что менеджеры и другие люди постоянно комментировали мое тело», — пояснила она.

Посттравматический синдром появился, когда люди хватали женщину и подходили к ней со спины, когда она не знала, что они там находятся. «Люди, особенно мужчины, хватали меня и касались меня без разрешения. Они вели себя так, как будто я не имею права сказать "нет" таким прикосновений. Следствием этого сейчас стали ужасные панические атаки», — заявила актриса.

Как долго Треммель проработала в Disney World, неизвестно, но ей пришлось уйти, когда у нее родился первый ребенок. Она потеряла статус сезонного работника, потому что не смогла работать достаточное количество часов.

Ранее сообщалось, что отказавшимся от средств индивидуальной защиты посетителям парка аттракционов Disney World во Флориде будут дорисовывать маски на фото с помощью фотошопа.

Алиса Дмитриева
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