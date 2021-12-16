Стало известно о решении проблемы с въездом в Доминикану для россиян

Миграционная служба Доминиканской Республики продлила период, во время которого иностранным туристам, в том числе россиянам, будет разрешен въезд в страну по действующему загранпаспорту. Об этом пишет портал TourDom.

Отмечается, что упрощенный режим въезда продлен до 3 июля 2022 года. В этот период путешественникам разрешено посещать республику по загранпаспорту без требования о сроке действия документа в течение шести месяцев с даты окончания поездки.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Доминиканы запланировали ужесточить правила въезда для иностранцев с 1 января 2022 года. По информации туроператора «Пегас», с 2022 года срок действия загранпаспорта для въезда в республику должен составлять минимум шесть месяцев с момента завершения путешествия.