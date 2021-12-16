Пресс-секретарь генсека ООН заразился коронавирусом

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС.

У официального представителя обнаружился положительный результат при прохождении тестирования на COVID-19. Он отметил, что находится в тесном контакте с медицинской службой организации.

«Я полностью вакцинирован, сделал также бустерную прививку. Симптомы слабо выраженные, так что я продолжу работать из дома», — сказал Дюжаррик. По его словам, в качестве меры предосторожности офис представителя генсека ООН будет работать в удаленном режиме до конца текущей недели.

8 декабря стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом и отменил все предстоящие личные встречи. У него отсутствовали симптомы заболевания, результаты первого теста оказались отрицательными. Тем не менее генсек работал из дома в качестве меры предосторожности до проведения повторного теста.

