Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Генсек ООН Гутерриш ушел на самоизоляцию до 9 декабря после контакта с зараженным COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом и отменил все предстоящие личные встречи. Об этом сообщает France 24.

По данным телеканала, контакт с зараженным произошел во вторник. Как отмечает ТАСС, у генсека ООН нет симптомов заболевания, результаты первого теста оказались отрицательными. Тем не менее Гутерриш будет работать из дома в качестве меры предосторожности до проведения повторного теста 9 декабря.

Ранее Гутерриш назвал несправедливыми и неэффективными введенные рядом стран ограничения на въезд из-за омикрон-штамма. В то же время он призвал усилить контроль за распространением омикрон-штамма, чтобы не позволить миру «закрыться» и вновь прервать экономическое взаимодействие.