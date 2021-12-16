Появилось видео решающего гола в матче России и Швеции на Кубке Первого канала

В сети появилось видео решающего гола в матче сборных России и Швеции в рамках Кубка Первого канала. Ролик доступен в YouTube.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил защитник отечественной команды Вячеслав Войнов. Он поразил угол ворот шведской сборной, воспользовавшись передачей Никиты Гусева. Этот гол позволил россиянам добиться победы во втором матче Кубка Первого канала.

В первой встрече в рамках турнира отечественные хоккеисты переиграли канадцев со счетом 4:3. В этой встрече, как и в матче против шведов, российские хоккеисты играли в форме сборной СССР образца 1956 года в честь 75-летия отечественного хоккея. В декабре 1946 прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

Кубок Первого канала — второй из четырех этапов Еврохоккейтура. Среди соперников россиян — команды Швеции, Канады, Чехии и Финляндии.