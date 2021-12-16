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Голикова заявила о необходимости списка организаций для имеющих медотвод россиян

Голикова заявила, что нужно установить список организаций для имеющих медотвод россиян

Фото: Globallookpress.com

Ко второму чтению законопроекта о QR-кодах необходимо установить список организаций и мероприятий, которые смогут посещать россияне, имеющие медотвод, при наличии ПЦР-теста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы, трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Она отметила, что имеющие медотвод от вакцинации и ПЦР-тест смогут также посещать МФЦ.

Ранее Голикова заявила, что граждане, перенесшие коронавирус, смогут получить сертификат по уровню антител. Россиянам, которые переболели COVID-19 до 1 января 2021 года, рекомендуется привиться, так как прошел уже год с момента болезни, добавила она.

В свою очередь глава комитета Государственной Думы по безопасности Василий Пискарев заявил, что смену названия содержащего QR-код документа будут готовы обсуждать при наличии соответствующих инициатив. По его словам, переименование документа не является предметом обсуждения первой необходимости.

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Юлия Ямпольская
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