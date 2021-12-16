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Мэра российского города госпитализировали

Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован в связи с плохим самочувствием

Фото: страница Владимира Волкова во «ВКонтакте»

Мэр Ярославля Владимир Волков был доставлен в больницу, где он проходит обследование в связи с плохим самочувствием. О его госпитализации сообщает «Коммерсантъ».

В пресс-службе главы российского города подтвердили, что Волков в настоящее время находится в медицинском учреждении. В областной клинической больнице состояние здоровья мэра комментировать не стали.

По данным РЕН ТВ, Волков был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с COVID-19. Он выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье, а также отметил, что благодаря вакцинации заболевание перенес легко.

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Юлия Ямпольская
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