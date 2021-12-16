Макрон допустил включение вакцины от коронавируса в список обязательных

В будущем вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил включение вакцины от COVID-19 в список обязательных, передает телеканал TF1.

По словам политика, республика уже подошла к фактическому моменту обязательной вакцинации, когда более 90 процентов «тех, кто должен быть привит, уже привиты». «Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации», — заявил он.

Макрон отметил, что, несмотря на распространение коронавируса среди детей от 5 до 11 лет, их вакцинация останется на усмотрение родителей. Президент указал на необходимость дополнительного информирования службами здравоохранения родителей об опасности COVID-19 для детей. Он обратил внимание, что в последние недели было зафиксировано несколько десятков случаев развития тяжелой формы заболевания у детей.

Ранее министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране остается на высоком уровне. По его словам, в начале текущей недели медицинскими службами было зафиксировано более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом на протяжении последних десяти дней фиксируется снижение темпов роста заболеваемости.