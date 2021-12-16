Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон допустил включение вакцины от коронавируса в список обязательных

Президент Франции Макрон: в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Фото: Johanna Geron / Reuters

В будущем вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил включение вакцины от COVID-19 в список обязательных, передает телеканал TF1.

По словам политика, республика уже подошла к фактическому моменту обязательной вакцинации, когда более 90 процентов «тех, кто должен быть привит, уже привиты». «Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации», — заявил он.

Материалы по теме:
Электромагнитные волны против COVID-19 Разработки ученых из Израиля и России доказали свою эффективность
Электромагнитные волны против COVID-19Разработки ученых из Израиля и России доказали свою эффективность
1 декабря
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды. Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
11 ноября

Макрон отметил, что, несмотря на распространение коронавируса среди детей от 5 до 11 лет, их вакцинация останется на усмотрение родителей. Президент указал на необходимость дополнительного информирования службами здравоохранения родителей об опасности COVID-19 для детей. Он обратил внимание, что в последние недели было зафиксировано несколько десятков случаев развития тяжелой формы заболевания у детей.

Ранее министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране остается на высоком уровне. По его словам, в начале текущей недели медицинскими службами было зафиксировано более 70 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом на протяжении последних десяти дней фиксируется снижение темпов роста заболеваемости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
ФСБ и МВД выявили в Москве группу «черных» банкиров с оборотом в миллиард рублей
В Москве школьникам рекомендовали уйти на новогодние каникулы раньше срока
Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»
В российском детском саду воспитатель била детей и закрывала их в туалете
Россиянам с долгами упростили выезд за границу
Маэстро Понасенков оценил интеллектуальные способности Александра Емельяненко
Выглядящая на 20 лет зрелая женщина рассказала о жизни с молодым лицом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter