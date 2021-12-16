63-летнюю Мадонну обвинили в фотошопе на новых снимках

Фанаты обвинили американскую певицу Мадонну в обильной ретуши на новых фотографиях. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

63-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых она запечатлена в кинотеатре. Исполнительница была одета в широкие рваные джинсы синего цвета, белые полупрозрачную футболку и дутый жилет. Ее образ дополнили красные перчатки без пальцев, вязаная панама с надписью High и белые ботинки на массивной подошве. Волосы Мадонны распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети заподозрили звезду в фотошопе на снимках. «Это ненастоящая Мадонна. Те, кто верят в то, что это действительно она — также верят в честный выигрыш Байдена на выборах», «А где Мадонна?», «Еще одна Instagram-съемка с нереалистичной картинкой», «Она же старая. Неужели она считает своих фанатов идиотами? Видно же, что это совершенно не ее лицо», «Мне неприятно на это смотреть, слишком много фотошопа. Будь собой!» — высказывались они.

Однако другие похвалили внешний вид певицы: «Ты моя королева!», «Самая красивая женщина на планете», «Я люблю тебя! Ты самая лучшая», «Очень красивая! Мечтаю увидеть тебя в жизни», «С годами только молодеешь!».

Ранее в декабре Мадонна снялась в латексном костюме и восхитила фанатов. 63-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в комнате с приглушенным светом. Певица была одета в латексный костюм черного цвета, состоящий из боди с длинными рукавами и красными воротником и манжетами, прозрачного корсета, чулок на подвязках и длинного плаща.