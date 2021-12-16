Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Лицо Меган Маркл и свадебное платье за 367 рублей прославили девушку в сети

Девушка приобрела свадебное платье в секонд-хенде за три доллара и прославилась в сети

Кадр: TikTok

Купленный за бесценок подвенечный наряд прославил в сети похожую на Меган Маркл невесту. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) поделилась на своей странице роликом с собственного свадебного торжества. На нем смуглая темноволосая девушка запечатлена в шелковом белом платье по фигуре длины миди в сочетании с длинной фатой и босоножками на каблуках. По словам героини материала, она приобрела наряд для церемонии в секонд-хенде за три доллара (220 рублей).

Помимо этого, Коннили показала второе платье, в которое она переоделась после официальной части мероприятия. Речь идет о белом мини-платье с рукавами-фонариками и цветочной отделкой на юбке, которое она также купила в магазине подержанных товаров за пять долларов (367 рублей).

Материалы по теме:
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря

Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 560 тысяч просмотров. Зрители оценили внешний вид невесты и обратили внимание на ее сходство с женой принца Гарри Меган Маркл. «Бережливые люди способны откапывать сокровища», «Мне одной кажется, что она похожа на Меган?», «Действительно потрясающе. Как образ из журнала», «Здесь вы напоминаете мне великолепную Меган Маркл», — писали они.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса
На Украине рассказали о желании присоединить российские регионы
Путин пошутил про поход на свидание
Прокуратура выявила нарушения закона в московском частном детском саду
Сборная России по футболу узнала соперников в Лиге наций
Лицо Меган Маркл и свадебное платье за 367 рублей прославили девушку в сети
В Москве районная управа подарила детям-инвалидам гнилые овощи и крупы
Найден способ спасти Байкал от признания наследием ЮНЕСКО под угрозой
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала
Tesla нашла способ заставить замолчать своих критиков
Российского вора вычислили по ведрам из-под майонеза
В Роскомнадзоре объяснили новый протокол на «Муз-ТВ»
Названы причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter