Лицо Меган Маркл и свадебное платье за 367 рублей прославили девушку в сети

Купленный за бесценок подвенечный наряд прославил в сети похожую на Меган Маркл невесту. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница Рэйчел Коннили (Rachel Connealy) поделилась на своей странице роликом с собственного свадебного торжества. На нем смуглая темноволосая девушка запечатлена в шелковом белом платье по фигуре длины миди в сочетании с длинной фатой и босоножками на каблуках. По словам героини материала, она приобрела наряд для церемонии в секонд-хенде за три доллара (220 рублей).

Помимо этого, Коннили показала второе платье, в которое она переоделась после официальной части мероприятия. Речь идет о белом мини-платье с рукавами-фонариками и цветочной отделкой на юбке, которое она также купила в магазине подержанных товаров за пять долларов (367 рублей).

Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 560 тысяч просмотров. Зрители оценили внешний вид невесты и обратили внимание на ее сходство с женой принца Гарри Меган Маркл. «Бережливые люди способны откапывать сокровища», «Мне одной кажется, что она похожа на Меган?», «Действительно потрясающе. Как образ из журнала», «Здесь вы напоминаете мне великолепную Меган Маркл», — писали они.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.