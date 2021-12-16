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Meta Platforms оштрафовали в России на 13 миллионов рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Meta Platforms (предыдущее название — Facebook) оштрафована в России еще на 13 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Соответствующее решение вынес мировой суд в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что Meta Platforms была признана виновной по трем эпизодам нарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законом РФ»). Компании были назначены три административных штрафа: два в размере 5 миллионов рублей и один в размере 3 миллионов рублей.

Общая сумма штрафов, наложенных на Meta Platforms судами в России, составила 83 миллиона рублей. Как пишет ТАСС, Федеральная служба судебных приставов начала принудительное взыскание.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter на 10 миллионов рублей. Компанию признали виновной в неудалении запрещенной в России информации.

В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что в 2021 году российские суды оштрафовали Meta Platforms, Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к противоправному контенту. Тогда у Meta оставались невыплаченными 11 штрафов на общую сумму 44 миллиона рублей.

Маргарита Щигарева
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