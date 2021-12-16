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Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни

В МИД Турции заявили, что страна заинтересована в восстановлении авиасообщения с Арменией

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

В Турции готовы принять решение, какие авиакомпании в скором времени будут совершать перелеты в Армению. Об этом сообщил глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу агентству Anadolu.

«Отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», — рассказал министр. Он отметил, что несколько авиакомпаний уже подали заявки на восстановление авиасообщения между двумя государствами.

Чавушоглу добавил, что Турция заинтересована в нормализации отношений с Армений и скорейшем заключении мира между Ереваном и Баку, а открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами. После «возвращения Азербайджаном оккупированных Арменией исторических земель» намерения Анкары предельно открыты, считает министр.

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Дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой нет с 1993 года. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился после распада СССР. Кроме того, Анкара до сих пор не признает факт геноцида армянского народа, чего армяне систематически добиваются от правительств главным мировых держав.

Однако налаживать отношения с Турцией не против и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Кроме того, Ереван уже пошел на открытие железнодорожного сообщения с соседним Азербайджаном. Продержится ли такая политика долго — неизвестно. В Турции считают, что армянские диаспоры на Западе выступят против такого решения и постараются противостоять ему.

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Дмитрий Настасьев
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