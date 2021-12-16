Названы регионы России с самыми доброжелательными жителями

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) представила рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей. Самыми позитивными в своих реакциях названы жители Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Об этом сообщается в пресс-релизе ОК, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Наиболее позитивными в своих реакциях в ОК в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года», — говорится в релизе. Кроме того, в пятерке лидеров по доброжелательности оказались жители Алтайского и Хабаровского края. В топ-10 вошли также Санкт-Петербург, Воронежская, Новосибирская, Иркутская и Свердловская области.

Помимо того, соцсеть представила рейтинг регионов с наименее позитивными пользователями, которые чаще всего реагировали на контент с помощью грустных смайликов и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Такой список возглавили жители Кемеровской и Волгоградской области, а также Приморского края. Отмечается, что доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале года, в том числе в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В пятерку регионов с наименее доброжелательными юзерами также вошли Красноярский и Пермский край.

Москва в 2021 году приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, однако войти в топ-10 не смогла. Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными.

Ранее «Одноклассники» подвели итоги года. Тремя самыми обсуждаемыми в соцсети событиями 2021 года стали вакцинация от коронавируса, выборы в Госдуму и лесные пожары в России. В ОК заметили, что наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в десяти регионах России.