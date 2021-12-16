Песков ответил на вопрос о возможности контакта Путина и Зеленского

В настоящее время нет ясности о возможности контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако глава государства открыт для диалога, который ориентирован на достижение результатов. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что диалог между лидерами должен быть понятным, подготовленным, а также ориентированным на достижение конкретного результата.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский захотел обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос «Северного потока-2», выразив надежду, что президенты также поговорят и об исполнении Минских соглашений.

10 декабря во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. Он отметил, что у него есть «четкие предложения по разблокированию мирного процесса».