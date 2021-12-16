ПГНИУ завершил проверку действий продолжившего лекцию во время стрельбы

Пермский государственный университет (ПГНИУ) завершил проверку действий профессора Олега Сыромятникова, который продолжил лекцию во время нападения на вуз. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

По их словам, педагог убедился в безопасности подопечных и продолжил выполнять свою основную работу. Это решение не является ни ошибочным, ни противоречивым.

«Призываем журналистов прекратить домыслы вокруг профессора и в своих информационных материалах не допускать его травли», — добавили в пресс-службе.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате происшествия погибли 6 человек, более 20 пострадали.

Во время нападения Сыромятников отказался останавливать лекцию по истории русской литературы. По его словам, после сообщений о стрельбе он закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил «шепотом диктовать» лекцию. Позже преподаватель объяснил, что старался не допустить паники среди учащихся, а его действия были согласованы с деканатом.