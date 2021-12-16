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ПГНИУ завершил проверку действий продолжившего лекцию во время стрельбы

ПГНИУ: действия продолжившего лекцию во время стрельбы профессора не противоречивы

Фото: Алексей Смирнов / РИА Новости

Пермский государственный университет (ПГНИУ) завершил проверку действий профессора Олега Сыромятникова, который продолжил лекцию во время нападения на вуз. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

По их словам, педагог убедился в безопасности подопечных и продолжил выполнять свою основную работу. Это решение не является ни ошибочным, ни противоречивым.

«Призываем журналистов прекратить домыслы вокруг профессора и в своих информационных материалах не допускать его травли», — добавили в пресс-службе.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате происшествия погибли 6 человек, более 20 пострадали.

Во время нападения Сыромятников отказался останавливать лекцию по истории русской литературы. По его словам, после сообщений о стрельбе он закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил «шепотом диктовать» лекцию. Позже преподаватель объяснил, что старался не допустить паники среди учащихся, а его действия были согласованы с деканатом.

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Никита Абрамов
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