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В Госдуме проверят данные о финансировании противников QR-кодов

Депутат Госдумы Пискарев выступил за проверку данных о финансировании противников QR-кодов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что некоторые организации-противники QR-кодов подпитываются финансами из-за рубежа. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что в данном вопросе нужно внимательно разобраться.

Ранее Пискарев заявил, что смену названия содержащего цифровой пропуск документа будут готовы обсуждать при наличии предложений. Он добавил, что не относит переименование документа к предмету обсуждения первой необходимости. По словам парламентария, допустимы такие варианты «сертификат здоровья» и «санитарный пропуск».

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы в четверг, 16 декабря.

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Юлия Ямпольская
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