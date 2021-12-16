В Госдуме проверят данные о финансировании противников QR-кодов

Глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что некоторые организации-противники QR-кодов подпитываются финансами из-за рубежа. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что в данном вопросе нужно внимательно разобраться.

Ранее Пискарев заявил, что смену названия содержащего цифровой пропуск документа будут готовы обсуждать при наличии предложений. Он добавил, что не относит переименование документа к предмету обсуждения первой необходимости. По словам парламентария, допустимы такие варианты «сертификат здоровья» и «санитарный пропуск».

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы в четверг, 16 декабря.

