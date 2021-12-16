Депутаты от КПРФ развернули в Госдуме плакаты против ковид-сертификатов

В ходе заседания Госдумы трое депутатов от КПРФ — Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин — развернули плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации, либо наличии антител или медотводе. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комиссию по регламенту зафиксировать нарушение. «Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», — обратился он к протестующим против законопроекта о ковид-сертификатах.

По словам Володина, депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать».

В ходе заседания Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 депутатов; против — 87; 1 человек воздержался.

Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающие использование в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания, были внесены в Госдуму 12 ноября.