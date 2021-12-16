Двое солдат получили ранения при защите польской границы от мигрантов

Двое солдат получили ранения при защите границы от мигрантов из Сирии и Ирака. 15 декабря пограничная служба Польши зарегистрировала 71 случай незаконного проникновения, в группах по несколько десятков человек. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правоохранительного органа.

Как отмечает пограничная служба, нарушители, преимущественно в группах по 20-30 человек, были задержаны на охраняемых участках в Черемче, Наревке и Новы-Двур.

В этот же день мигранты забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. По словам официальных представителей Польши, атака произошла при помощи белорусских силовиков: последние якобы использовали лазеры, чтобы дезориентировать водителя.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом. Западные страны считают, что решение об этом принял сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, чтобы спровоцировать кризис.

После очередного обострения 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши, поляки применили спецсредства. В результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.