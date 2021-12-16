Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Двое солдат получили ранения при защите польской границы от мигрантов

Двух польских солдат ранили при защите границы от мигрантов из Сирии и Ирака

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Двое солдат получили ранения при защите границы от мигрантов из Сирии и Ирака. 15 декабря пограничная служба Польши зарегистрировала 71 случай незаконного проникновения, в группах по несколько десятков человек. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правоохранительного органа.

Как отмечает пограничная служба, нарушители, преимущественно в группах по 20-30 человек, были задержаны на охраняемых участках в Черемче, Наревке и Новы-Двур.

В этот же день мигранты забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. По словам официальных представителей Польши, атака произошла при помощи белорусских силовиков: последние якобы использовали лазеры, чтобы дезориентировать водителя.

Материалы по теме:
Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
Их не ждут.Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
11 ноября
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой» Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
18 ноября

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом. Западные страны считают, что решение об этом принял сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, чтобы спровоцировать кризис.

После очередного обострения 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши, поляки применили спецсредства. В результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой
Раскрыта стоимость вакцинных туров в Европу для россиян
Двое солдат получили ранения при защите польской границы от мигрантов
Япония выразила России протест из-за стрельб у Курил
Слава Марлоу показал окровавленную голову во время пересадки волос
YouTube заблокировал новый канал Russia Today
Самолет в Шереметьево сбил поливочную машину
Чемпион мира по хоккею оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»
Мужчина после работы нашел уникальную драгоценность за 10 миллионов рублей
Строительство новых городов в России назвали бессмысленным
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Канцлер Германии прокомментировал высылку российских дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter