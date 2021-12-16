Диетолог раскрыла способы сбросить два-три килограмма до Нового года

Диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина раскрыла способы сбросить два-три килограмма до Нового года. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, нормой считается снижение массы тела на 2-4 килограмма в месяц или на 0,5-1 в неделю. Таким образом, за оставшиеся до праздника две недели можно похудеть на 1,5-3,5 килограмма. При сильном избытке веса скорость может быть выше, но такое похудение должно происходить под контролем медиков.

Сорокина пояснила, что в первую очередь нужно соблюдать режим дня и питания, полноценно спать ночью, завтракать, определить для себя оптимальное количество приемов пищи — считается, что нужно есть четыре-пять раз в сутки, но некоторым хватает трех. После этого можно корректировать рацион.

Диетолог отметила, что следует употреблять каши, которые являются источниками растительного белка, витаминов группы B и C, а также различные сорта мяса, рыбы, овощи, фрукты, орехи и оливковое масло. Также можно включить продукты с отрицательной калорийностью.

«Продукты, на переваривание и усвоение питательных веществ которых организм затратит больше энергии, чем получит из этих продуктов. К таким можно отнести: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи — сельдерей, капуста всех видов, кабачки, спаржа, баклажаны, редис, помидоры, листовая зелень и салаты», — перечислила Сорокина.

Кроме того, в рацион питания можно добавить продукты, обладающие термогенным эффектом, например, специи, куркуму, зеленый чай и кофе.

Врач также отметила, что частое питание не ускоряет метаболизм. Для этого нужно придерживаться физической нагрузки, поскольку при активной работе мышц повышается кровоток, улучшается чувствительность к инсулину, происходит сжигание калорий. Специалист заключила, что без этого похудеть крайне сложно.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способ сбросить шесть килограммов за 12 недель без диет и тренировок. Он рассказал, что похудеть без лишних усилий поможет правильно выбранное время для ужина. Он порекомендовал не есть за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.

