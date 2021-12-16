В Белоруссии начнут продавать одежду с цитатами Лукашенко

В Белоруссии откроют магазин одежды, на которую нанесены цитаты президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Начало продаж назначено на субботу, 18 декабря. Место открытия магазина не уточняется.

«Теперь президентские цитаты можно будет примерить на себя. Будет очень интересно!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что журналисты подарили Лукашенко набор маек с его цитатами. «Раздевайтесь и начинайте работать!» — вспомнил глава республики одно из своих изречений. Еще одним подарком белорусскому лидеру оказался портрет, на котором он изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного младшего сына Николая.

