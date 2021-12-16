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В Подмосковье школьница провалилась в яму с кипятком

В Подмосковье 11-летняя девочка провалилась в яму с кипятком на улице и получила ожоги ног

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковье 11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Об инциденте, произошедшем на улице, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, девочка направлялась в школу и не заметила отверстия в земле, занесенного снегом. Она угодила в яму и получила ожоги ног. На место происшествия приехали врачи скорой помощи, школьницу госпитализировали в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Инцидент произошел во время осмотра теплового узла в здании лицея №12. Рабочие спустились в подвал, после чего бетонный пол провалился — под ним был кипяток. Пострадавших россиян госпитализировали с ожогами 50-80 процентов тела. Один из них скончался в больнице.

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Анна Филипенко
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