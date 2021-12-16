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Европа решила сделать капитальный ремонт

Reuters: Евросоюз предложил ремонт зданий для сокращения выбросов и экономии топлива

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Европейская комиссия предложила правила, согласно которым страны Европейского союза должны будут к концу десятилетия отремонтировать наименее энергоэффективные здания для сокращения выбросов парниковых газов и экономии топлива, передает Reuters. На здания приходится около 40 процентов энергопотребления в ЕС, и большинство из них отапливается ископаемым топливом.

Члены комиссии сообщили, что в их цели входит сокращение чистых выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Для этого к следующему десятилетию нужно отремонтировать все здания в ЕС с сертификатом энергоэффективности G, то есть с наихудшим энергетическим рейтингом. Дома класса F — к 2033 году. Нежилые здания должны быть отремонтированы быстрее — к 2027 году и к 2030 году соответственно. В ремонте необходимо задействовать такие методы, как изоляция или эффективные системы отопления.

Луиза Сандерленд, старший советник некоммерческой организации Regulatory Assistance Project, заявила, что деление зданий на классы и установление минимальных классов необходимо для того, чтобы дать толчок реконструкции. Однако такая реконструкция не предполагает поднятие классов зданий до уровня A, B или C и обеспечение значительной экономии энергии. «Это в большой степени упущенная возможность», — сказала она.

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Долгосрочная цель состоит в том, чтобы все здания Евросоюза имели нулевой уровень выбросов к 2050 году, когда ЕС обязуется ликвидировать чистые выбросы.

Комиссия заявила, что с 2027 года страны ЕС не должны оказывать государственную поддержку электростанциям на ископаемом топливе. Также она призвала тратить средства ЕС на строительство и реконструкцию, которые дают рабочие места, предназначенные для уязвимых домохозяйств.

Сторонники модернизации рассматривают ее как шанс завоевать общественную поддержку «зеленой» политики. Это может произойти, если субсидируемые программы улучшат качество жизни за счет более теплых домов и снижения стоимости отопления, которая в последние месяцы выросла из-за рекордных цен на газ.

В качестве одного из способов достижения глобальной цели рассматривается создание системы по торговле квотами для зданий, отопление которых производит выбросы углекислого газа. Некоторые страны, опасаясь ее социальных последствий, выступили против предложения ЕС о внедрении отдельной системы.

В 2021 году в Евросоюзе эксплуатация застройки приводит к более чем 33 процентам выбросов, и почти три четверти европейских зданий по-прежнему не отвечают требованиям энергоэффективности. По словам комиссии, к 2030 году потребление энергии снизится на 32,5 процента.

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Платон Щукин
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