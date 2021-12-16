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США заподозрили Китай в разработке оружия для контроля мозга

Минторг США ввел санкции против Академии военно-медицинских исследований в Китае

Фото: Reuters

Министерство торговли США ввело санкции против Академии военно-медицинских исследований в Китае. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Вашингтон также ввел торговые ограничения против 11 исследовательских институтов академии, которые занимаются микробиологией, эпидемиологией, токсикологией, биоинженерией и контролем заболеваний. РИА Новости отмечает, что американский Минторг заподозрил исследовательские учреждения в разработке оружия для контроля мозга.

Под санкции США также попал ряд компаний из Грузии, Малайзии и Турции. «Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявили в американском ведомстве.

9 декабря сообщалось, что в Конгрессе США одобрили законопроект о предотвращении принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Согласно законопроекту, США намерены ввести ограничения на импорт товаров из СУАР, а также наложить санкции на физических и юридических лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в регионе.

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Екатерина Андреева
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