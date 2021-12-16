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США ввели новые санкции против экономики Китая

Минфин США ввел санкции против восьми технологических компаний КНР

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Министерство финансов США ввело новые санкции против восьми технологических компаний Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Под ограничительные меры попали юридические лица, которые, по мнению американских властей, помогают правительству КНР в слежке с применением биометрических технологий «за этническими и религиозными меньшинствами в Китае», в частности за уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Гражданам США будет запрещено продавать и покупать ценные бумаги попавших в санкционные списки компаний. Отмечается, что среди таких организаций китайский производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили законопроект о предотвращении принудительного труда уйгуров в КНР. Согласно законопроекту, США намерены ввести ограничения на импорт товаров из СУАР, а также наложить санкции на физических и юридических лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в регионе.

Марина Совина
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