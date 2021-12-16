В Госдуме рассказали о новой политике Германии в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет стать той исторической фигурой, с которой связывали бы ухудшение отношений с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что экономические связи с Москвой необходимы Берлину, и новый глава государства это понимает.

За стабильность и конструктив

Новиков обратил внимание на то, что новое правительство Германии и, в частности, Министерство иностранных дел уже сделали ряд заявлений, которые имеют явную направленность на обострение и ухудшение отношений с Россией. Но Шольц не может этого допустить.

«Для Шольца важно подчеркнуть, что ключевую ответственность за внешнеполитический курс страны несут не отдельные министры, а правительство в целом и канцлер в частности, — считает депутат. — Он не хочет стать в истории той фигурой, с именем которой связывали бы ухудшение отношений с Россией. Так, в период правления экс-канцлера Ангелы Меркель мы не можем, конечно, говорить о том, что наши отношения были блестящими, но, по крайней мере, особенно на фоне сложных отношений с Западом, они были рабочими».

Берлин, по мнению политика, хотел бы продолжать придерживаться подобной прагматичной линии, которая обеспечивала бы участие Германии в общей политике с учетом, с одной стороны, солидарности с евроатлантическим альянсом, а с другой — соблюдение интересов самого государства.

«Для экономического развития Германии исключительно важно поддержание отношений с Россией. По крайней мере, в тех рамках, которые уже задала Меркель», — заключил Новиков.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин готов начать конструктивный диалог с Москвой, однако последней следует понимать: это не односторонняя политика, направленная на восток. «Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса"», — сказал Шольц в бундестаге. Он подчеркнул, что такая политика основана на принципах европейского права и мирного порядка, «обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Москва».