Мужчина убил партнершу из-за эксперимента во время секса

В Киеве мужчина случайно убил свою партнершу во время занятия сексом, сообщает УНИАН. На суде он не стал отрицать своей вины, подчеркнув, что не желал ее смерти, а просто «экспериментировал».

Происшествие произошло в ноябре 2020 года. Киевлянин вместе со своей подругой купили алкогольные напитки и отправились к ней домой. Выпив спиртное пара перешла к интиму. После первого полового акта мужчина стал подначивать женщину заняться сексом «неестественным путем», на что та ответила согласием.

«Он встал сзади от потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил потерпевшую, которая тяжело дышала. Он ушел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию», — говорится в сообщении Соломенского суда, выносившего приговор по этому делу.

Выяснилось, что таким образом мужчина помешал партнерше свободно получать кислород, что привело к ее смерти — женщина погибла от механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта. В итоге подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили его срок на условный в силу смягчающих обстоятельств.

Ранее стало известно, что полиция города Спокан в США, штат Вашингтон, задержала 60-летнего Джона Эйзенмана по подозрению в убийстве Аарона Соренсона, парня его дочери. Обвиняемый считал 19-летнего молодого человека виновным в продаже его дочери в сексуальное рабство за тысячу долларов в октябре 2020 года. По словам полиции, отец смог спасти свою дочь от секс-торговцев и вернуть ее домой вскоре после того, как ее схватили.