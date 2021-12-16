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Российские ученые собрали данные об омикрон-штамме в ЮАР

Руководитель «Вектора» Александр Семенов: распространение омикрона вызывает опасение

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов сообщил в беседе с РЕН ТВ, что российские ученые отправились в ЮАР и собрали данные об омикрон-штамме.

«Сейчас у нас больше понимания того, с чем мы сталкиваемся. В ЮАР немного другие аспекты, они отличаются от тех, что были в Ухане и Италии. Аспекты связаны с оперативным реагированием на уже существующую угрозу», — сказал глава центра.

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1 декабря

По его словам, появление нового штамма в ЮАР и его быстрое распространение по всему миру вызывает опасение. И сейчас самая опасная страна, которая имеет дело с новым вариантом COVID-19, — ЮАР. «Мы должны выяснить, насколько он на самом деле опасен и заразен», — рассказал ученый.

Как заявил Семенов, сейчас специалисты располагают предварительными данными, которые заслуживают внимания. Также он поблагодарил власти ЮАР, которые позволили российским специалистам получить доступ к информации и источникам новых знаний. Ученый добавил, что российские исследователи находятся в плодотворном контакте с практическими специалистами и самыми передовыми учеными с мировым именем.

«Пока нет никаких расхождений с мировыми данными о преимущественно легком течении болезни. Но это не значит, что от омикрона никто не будет тяжело болеть», — заключил он.

9 декабря стало известно, что Россия отправила вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса. Президент России Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре.

Марина Совина
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