Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недопустимым деление работников СМИ на «своих» и «чужих» и попытки навесить на журналистов российских СМИ ярлык «распространителей дезинформации». Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы твердо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей», — сказала Захарова.

По ее словам, попытки официальных представителей отдельных государств навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлыки «пропагандистов» и «распространителей дезинформации» Россия рассматривает как подстрекательские, «провоцирующие агрессию и насилие» в отношении российских корреспондентов.

В ноябре Захарова заявила, публикации ряда западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, используя для этого кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, являются очередной мифологемой. Она напомнила, что ранее в западных изданиях уже неоднократно распространялись сомнительные материалы.