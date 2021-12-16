Стало известно о состоянии зараженных омикрон-штаммом россиян

Все зараженные омикрон-штаммом коронавируса россияне находятся в удовлетворительном состоянии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают «Известия».

Говорить о последовательном распространении новой разновидности коронавируса в России пока не нужно, поскольку инфицированных сразу же изолируют, пояснила главный санитарный врач страны.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала, что омикрон-штамм коронавируса в стране подтвержден у 25 человек.

Заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, добавила она.

В центре имени Гамалеи в свою очередь указывали, что вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса в России высока.

По мнению замглавы Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, люди во всем мире живут в напряженном эпидемиологическом периоде. Из-за омикрон-штамма эта напряженность не спадает.

