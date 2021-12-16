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Фигурантам дела о «посольском кокаине» запросили сроки

В Москве прокурор запросил сроки для четырех обвиняемых в контрабанде кокаина в Россию

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В суде в ходе прений прокурор запросил сроки от 15 до 19 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о «посольском кокаине» — контрабанде 382 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Дорогомиловском суде.

Гособвинитель попросил назначить Андрею Ковальчуку 19 лет колонии, Иштимиру Худжамову — 15 лет, Виктору Калмыкову — 17 лет, Али Абянову — 18 лет.

Кроме того, для обвиняемых запросили штраф: Ковальчуку 1,8 миллиона рублей, остальным фигурантам — по 1,5 миллиона рублей.

Ранее присяжные вынесли всем подсудимым обвинительный вердикт.

Расследование дела о «посольском кокаине» началось в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве в Аргентине нашли 12 чемоданов с 362 килограммами чистого кокаина. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате операции «12 королев», проведенной совместно российскими и аргентинскими правоохранителями, в России были задержаны Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Еще два человека были пойманы в Аргентине, а предполагаемый организатор Андрей Ковальчук был задержан в Германии.

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Мария Рубникович
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