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Два тату-мастера сделали одну и ту же ошибку в рисунке на теле девушки

TikTok-блогерша сделала неудачное тату и поделилась результатом работы

Кадр: @samantha.says / TikTok

Блогерша сделала тату на шее, поделилась неудачным результатом работ двух разных мастеров и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Саманта (Samantha) объяснила, что решила сделать за ухом изображение знака препинания — точку с запятой. Однако после сеанса она обнаружила, что мастер случайно нанес рисунок задом наперед. По этой причине девушке пришлось сходить к другому специалисту, чтобы он исправил ошибку.

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После второй процедуры Саманта увидела, что рисунок стал чересчур большим. Кроме того, мастер не устранил предыдущую проблему и повторно изобразил знак препинания задом наперед. «Честно говоря, вариант с ошибкой выглядел куда лучше. Я заплатила за этот ужас 100 долларов (7,3 тысячи рублей)», — посетовала она.

Видео девушки стало вирусным и набрало 1,5 миллиона просмотров и 150,2 тысячи лайков. Пользователи сети принялись поддерживать Саманту в комментариях пол постом. «Со мной случилась похожая ситуация. Мне сделали скрипичный ключ, который смотрит в другую сторону», «Зато когда ты будешь смотреть в зеркало, тату будет выглядеть правильной!», «Не переживай, все не так плохо!» — писали они.

Саманта подчеркнула, что не собирается удалять татуировку лазером. Вместо этого она решила превратить рисунок в силуэт черной кошки в память о своем питомце, который погиб в свой день рождения.

Ранее в декабре мужчина сделал тату с именем чужой женщины на глазах у возлюбленной. На размещенных в сети кадрах тату-мастер из Филадельфии Энхелл Кейес (Anhell Keyes) заснял конфликт, произошедший между клиентом и его девушкой. Специалист объяснил, что мужчина сделал татуировку с именем другой женщины на глазах у партнерши.

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Таисия Косинцева
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