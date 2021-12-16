Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о плане США настроить Евросоюз на новые санкции против России

Bloomberg: США подталкивают Евросоюз к новым санкциям против России

Фото: Tom Brenner / Reuters

США подталкивают Евросоюз подготовить новые санкции против России. Об этом пишет Bloomberg.

По утверждению источников агентства, Брюссель более сдержан в вопросе наложения очередных рестрикций. При этом Вашингтон настроен на политику санкций как на основной способ сдерживания России.

Срочность, с которой США требуют введения ограничений для российской энергетики и банковской сферы, агентство увязывает с сообщениями о якобы готовящемся нападении России на Украину. Также «Путин не подал никаких признаков отвода тысяч солдат, которых он сосредоточил у границ своего соседа», отмечается в материале. США считают, что план по согласованию конкретных вариантов санкций станет твердым сигналом для президента России.

В последние недели разговоры о том, что Россия может лишиться права на использование международной межбанковской системой платежей SWIFT, возобновились. Причиной для этих угроз стала информация о возможном вторжении России на Украину. В частности, утверждалось, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В России обвинения в подготовке к нападению отвергают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках США подтолкнуть ФРГ к остановке «Северного потока-2»
Украина и США выступили в ООН против борьбы с героизацией нацизма
В Москве раскупили один вид недвижимости
Синоптик рассказал о погоде в России на январские праздники
Объявлено о сроках постановки «Сарматов» на боевое дежурство
Бывшего подрядчика Пентагона арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России
Притворявшийся слепым 13 лет мужчина получил 14 миллионов рублей от государства
Главный инфекционист США назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса
В Кремль привезли главную новогоднюю елку России
На Украине признали факт критически малых запасов угля
Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета
США ввели новые санкции против экономики Китая
Путин высказался об идее возрождения трудовых артелей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter