Стало известно о плане США настроить Евросоюз на новые санкции против России

США подталкивают Евросоюз подготовить новые санкции против России. Об этом пишет Bloomberg.

По утверждению источников агентства, Брюссель более сдержан в вопросе наложения очередных рестрикций. При этом Вашингтон настроен на политику санкций как на основной способ сдерживания России.

Срочность, с которой США требуют введения ограничений для российской энергетики и банковской сферы, агентство увязывает с сообщениями о якобы готовящемся нападении России на Украину. Также «Путин не подал никаких признаков отвода тысяч солдат, которых он сосредоточил у границ своего соседа», отмечается в материале. США считают, что план по согласованию конкретных вариантов санкций станет твердым сигналом для президента России.

В последние недели разговоры о том, что Россия может лишиться права на использование международной межбанковской системой платежей SWIFT, возобновились. Причиной для этих угроз стала информация о возможном вторжении России на Украину. В частности, утверждалось, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В России обвинения в подготовке к нападению отвергают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.