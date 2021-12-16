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На Украине решили сажать в тюрьму за антисемитизм

Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за антисемитизм

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за антисемитизм. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в статью 161 украинского Уголовного кодекса для реализации положений закона «О предотвращении и противодействии антисемитизма на Украине». За такое решение проголосовали 300 парламентариев.

Отмечается, что принятый законопроект предлагает сажать в тюрьму за проявления антисемитизма как за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

В сентябре Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму. Согласно документу, противозаконными будут считаться убийство и причинение иного вреда лицам еврейского происхождения, а также публичные оскорбления в их адрес и отрицание Холокоста. Совершившим подобные преступления лицам может грозить как штраф, так и лишение свободы.

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Георгий Нестеров
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